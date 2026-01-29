Prefeitura inaugura 1ª etapa da pavimentação da rua Urias Ribeiro

Após anos de reclamação, enfim os moradores estão celebrando a chegada da pavimentação da rua Urias Ribeiro Martins, em Três Lagoas.

Nesta fase inicial, foram concluídos aproximadamente 630 metros de pavimentação asfáltica na Rua Urias Ribeiro e mais 320 metros no acesso ao Montanini. As melhorias garantem mais segurança no trânsito, melhor fluidez para veículos e mais qualidade de vida para moradores e condutores que utilizam o trecho diariamente.