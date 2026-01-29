Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Obras

Prefeitura inaugura 1ª etapa da pavimentação da rua Urias Ribeiro

Os trabalhos foram executados pela Diretoria de Serviços Públicos (DSP),

Israel Espíndola

Nesta fase inicial, foram concluídos aproximadamente 630 metros de pavimentação. Foto: Reprodução TVC HD
Nesta fase inicial, foram concluídos aproximadamente 630 metros de pavimentação. Foto: Reprodução TVC HD

Após anos de reclamação, enfim os moradores estão celebrando a chegada da pavimentação da rua Urias Ribeiro Martins, em Três Lagoas.

Nesta fase inicial, foram concluídos aproximadamente 630 metros de pavimentação asfáltica na Rua Urias Ribeiro e mais 320 metros no acesso ao Montanini. As melhorias garantem mais segurança no trânsito, melhor fluidez para veículos e mais qualidade de vida para moradores e condutores que utilizam o trecho diariamente.

Os trabalhos foram executados pela Diretoria de Serviços Públicos (DSP), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA). De acordo com a administração municipal, a obra não precisou passar por processo licitatório nem contou com empresas terceirizadas, o que possibilitou maior agilidade na execução.

Todo o serviço foi realizado com mão de obra, materiais e maquinário próprios da Prefeitura de Três Lagoas, reforçando a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento e o compromisso com melhorias na infraestrutura do município.

