Prefeitura inaugura 1ª etapa da pavimentação da rua Urias Ribeiro

Após anos de reclamação, enfim os moradores estão celebrando a chegada da pavimentação da rua Urias Ribeiro Martins, em Três Lagoas.
Nesta fase inicial, foram concluídos aproximadamente 630 metros de pavimentação asfáltica na Rua Urias Ribeiro e mais 320 metros no acesso ao Montanini. As melhorias garantem mais segurança no trânsito, melhor fluidez para veículos e mais qualidade de vida para moradores e condutores que utilizam o trecho diariamente.
Os trabalhos foram executados pela Diretoria de Serviços Públicos (DSP), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA). De acordo com a administração municipal, a obra não precisou passar por processo licitatório nem contou com empresas terceirizadas, o que possibilitou maior agilidade na execução.
Todo o serviço foi realizado com mão de obra, materiais e maquinário próprios da Prefeitura de Três Lagoas, reforçando a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento e o compromisso com melhorias na infraestrutura do município.