Prefeitura inicia pavimentação da rua Urias Ribeiro e via de acesso ao bairro Montanini

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), iniciou nesta semana o serviço de pavimentação asfáltica da Rua Urias Ribeiro e da via de acesso ao bairro Montanini.

A obra contempla uma área aproximada de 9.450 m², com extensão total de cerca de 1.260 metros, e está sendo executada pela Diretoria de Serviços Públicos (DSP) da Seintra, gerando agilidade e economia na execução do serviço.