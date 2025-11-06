Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Obras

Prefeitura inicia pavimentação da rua Urias Ribeiro e via de acesso ao bairro Montanini

Durante o período de execução, um desvio será criado para o tráfego de veículos

Redação RCN67

A obra contempla uma área aproximada de 9.450 m², com extensão total de cerca de 1.260 metros, e está sendo executada pela Diretoria de Serviços Públicos (DSP) da Seintra, gerando agilidade e economia na execução do serviço. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), iniciou nesta semana o serviço de pavimentação asfáltica da Rua Urias Ribeiro e da via de acesso ao bairro Montanini.

A obra contempla uma área aproximada de 9.450 m², com extensão total de cerca de 1.260 metros, e está sendo executada pela Diretoria de Serviços Públicos (DSP) da Seintra, gerando agilidade e economia na execução do serviço.

Durante o período de execução, um desvio será criado para o tráfego de veículos, permitindo que os moradores circulem com segurança enquanto o serviço é realizado.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

