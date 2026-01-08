Prefeitura instala novo semáforo em cruzamento de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Trânsito, informa a população sobre a instalação de um novo semáforo entre o cruzamento das ruas Rogaciano Garcia Moreira e Manoel de Faria Duque. A medida visa melhorar a segurança e o tráfego de veículos no local.

O novo semáforo já está devidamente instalado e a previsão para o funcionamento é nesta quinta-feira (8). Por isso, a Prefeitura orienta que a população fique atenta a nova sinalização e ajude a tornar o trânsito mais seguro tanto para motoristas, quanto para pedestres que passarem pelo local.