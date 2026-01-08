Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Trânsito

Prefeitura instala novo semáforo em cruzamento de Três Lagoas

A medida visa melhorar a segurança e o tráfego de veículos no local

Redação RCN67

O novo semáforo já está devidamente instalado e a previsão para o funcionamento é nesta quinta-feira (8). Foto: Divulgação/Assessoria.
O novo semáforo já está devidamente instalado e a previsão para o funcionamento é nesta quinta-feira (8). Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Trânsito, informa a população sobre a instalação de um novo semáforo entre o cruzamento das ruas Rogaciano Garcia Moreira e Manoel de Faria Duque. A medida visa melhorar a segurança e o tráfego de veículos no local.

O novo semáforo já está devidamente instalado e a previsão para o funcionamento é nesta quinta-feira (8). Por isso, a Prefeitura orienta que a população fique atenta a nova sinalização e ajude a tornar o trânsito mais seguro tanto para motoristas, quanto para pedestres que passarem pelo local.

Notícias Relacionadas

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos