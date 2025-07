Prefeitura de Três Lagoas institui comissão para qualificar assistência farmacêutica no município

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, instituiu a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O decreto publicado no Diário Oficial do Município, visa fortalecer a política pública de medicamentos essenciais, ampliando o acesso da população a insumos e promovendo o uso racional desses produtos no Sistema Único de Saúde (SUS).

A nova comissão será responsável por definir a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), além de padronizar exames, fórmulas nutricionais, insumos, materiais médico-hospitalares e demais itens utilizados nas ações e serviços de saúde ofertados pelo município.

A CFT terá caráter consultivo e deliberativo e contará com 11 membros titulares e respectivos suplentes, entre médicos, farmacêuticos, bioquímico ou biomédico, nutricionista, enfermeiro, assistente social, contador, dentista e assessor jurídico. Os integrantes serão nomeados pelo prefeito, com mandato de dois anos.