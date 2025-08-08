Prefeitura institui e regulamenta programa Auxílio Moradia para famílias em situação de emergência

A Prefeitura de Três Lagoas instituiu e regulamentou o programa Auxílio Moradia para Famílias em Situação Habitacional Emergencial, que será executado pelo Departamento de Habitação. O programa prevê o repasse de aproximadamente R$ 800 mensais a famílias que enfrentam situações de emergência relacionadas à moradia.

De acordo com a diretora de Habitação, Rafaela Marques, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o benefício é voltado a pessoas que tiveram que deixar seus imóveis por motivos como incêndios acidentais, catástrofes naturais, risco estrutural ou necessidade de desocupação para obras públicas. O programa também contempla jovens egressos de acolhimento institucional, idosos vítimas de maus-tratos e mulheres em situação de violência — desde que estejam acompanhados por serviços especializados da Secretaria de Assistência Social.

“É um benefício temporário, com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12, caso seja constatada a necessidade pela equipe técnica”, explicou Marques.

O valor, que atualmente gira em torno de R$ 800, será depositado diretamente na conta da pessoa contemplada e poderá ser usado tanto para o pagamento de aluguel quanto para gastos relacionados à reforma ou adaptação do imóvel. Os beneficiários devem comprovar mensalmente os gastos realizados, sob fiscalização do próprio Departamento de Habitação.

Para ter acesso ao benefício, é necessário cumprir requisitos como: