Prefeitura intensifica fiscalização de terrenos baldios e aplica mais de 500 multas

Setor de Fiscalização de Obras da Prefeitura de Três Lagoas já emitiu, neste ano, 513 autos de infração a proprietários que não mantiveram seus terrenos limpos. A medida faz parte de uma ação intensificada de fiscalização para combater o descarte irregular de lixo e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como dengue, Chikungunya, zika e leishmaniose.

Desde 2023, com a alteração da Lei nº 3.344, foi extinta a notificação prévia que concedia prazo para o proprietário realizar a limpeza antes da aplicação da multa.

Agora, assim que um fiscal identifica um imóvel em situação irregular, o auto de infração é emitido imediatamente. O valor da multa corresponde a 0,25 UFIM por metro quadrado do terreno. Caso a situação persista após o prazo para recurso, novas penalidades podem ser aplicadas.

A prefeitura reforça que a fiscalização será ainda mais rigorosa ao longo do ano, especialmente devido à expansão de novos loteamentos e condomínios na cidade. A publicação dos autos de infrações ocorre semanalmente no Diário Oficial do Município.