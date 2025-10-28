Veículos de Comunicação
Prefeitura investe mais de R$ 200 milhões em pavimentação e drenagem para atingir meta até 2026

Obras de asfalto e drenagem aceleram e ampliam infraestrutura em vários bairros de Três Lagoas

Ana Cristina Santos

Prefeitura de Três Lagoas acelera obras e quer cidade 100% pavimentada até 2026. Foto: Reprodução/TVC HD.
Prefeitura de Três Lagoas acelera obras e quer cidade 100% pavimentada até 2026. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Prefeitura de Três Lagoas está com dezenas de frentes de obras em andamento em diferentes regiões da cidade. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, é concluir a pavimentação de todos os bairros até o fim de 2026. Além do asfalto, o trabalho inclui drenagem e urbanização, com um investimento que ultrapassa R$ 200 milhões, somando recursos próprios e emendas parlamentares estaduais e federais.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, o ritmo das obras foi intensificado para cumprir a meta estabelecida pela gestão do prefeito Cassiano Maia (PSDB). “Quando a gente fala que quer entregar Três Lagoas 100% pavimentada até dezembro de 2026, é porque estamos correndo para isso. O prefeito está junto com as bancadas estadual e federal, e com recursos próprios do município, para atender essa necessidade que é a comodidade de ter o pavimento na frente de casa”, afirmou.

Atualmente, os serviços de pavimentação e drenagem avançam nos bairros Samambaia, Jardim Capilé, Jardim Rodrigues, Chácara Imperial, Vila Verde e Violetas. No Jardim das Primaveras, a ordem de serviço já foi emitida. Outros projetos estão em fase de licitação, como os dos bairros Jardim Brasília, Ipanema e Carioca. Obras também seguem em andamento no Vila Alegre e Alvorada.

O secretário adiantou que novos contratos estão sendo habilitados e outros devem ser licitados ainda neste ano. “Já estamos com mais quatro bairros em fase de habilitação das empresas e outros sete prontos para licitar. Depois, ainda teremos mais sete, que completam o projeto final para entregar Três Lagoas 100% pavimentada”, destacou.

Apesar do otimismo, ele reconhece que o período chuvoso pode interferir no andamento das obras. “O único fator que pode nos prejudicar é o tempo. Mas, se 2026 for um período seco, como indicam as previsões, vamos conseguir cumprir o cronograma”, disse.

Entre os maiores desafios estão os projetos de drenagem dos córregos da Onça e Brasília, que juntos devem receber mais de R$ 120 milhões em investimentos. A obra prevê canalização, urbanização e novas interligações entre bairros, para eliminar pontos de alagamento e facilitar o acesso em diferentes regiões da cidade.

“Hoje temos três córregos que são responsáveis por praticamente 90% da drenagem. O do Japão já foi resolvido com a macro drenagem do Imperial, e agora estamos trabalhando para iniciar os projetos do Onça e do Brasília. São obras caras, mas estamos buscando recursos federais e estaduais. Já tivemos aportes garantidos e esperamos começar no início do próximo ano”, explicou o secretário.

O projeto prevê transformar as margens dos córregos em áreas urbanizadas e conectadas, estimulando novos investimentos imobiliários e melhorando a mobilidade. “O Nova Três Lagoas não tem contato com o São João, mas após a obra essa ligação será possível. Além de resolver o problema da drenagem, a cidade vai ganhar em urbanização e valorização”, reforçou.

Segundo o secretário, o governo federal já aprovou cerca de R$ 28 milhões para o projeto, enquanto o Estado deve investir outros R$ 25 milhões por meio da Agesul. O restante será complementado com recursos municipais. “É uma obra necessária, que vai garantir o futuro da infraestrutura da cidade”, completou.

Com o avanço das obras, o número de reclamações por falta de pavimentação vem diminuindo. Para o secretário, a população começa a perceber os resultados e a continuidade dos investimentos. “As pessoas veem que as coisas estão acontecendo. Mesmo com a troca de gestão, o serviço não parou. Três Lagoas está mudando e vai continuar mudando”, afirmou.

Além da pavimentação, o secretário lembrou que outras melhorias estão sendo implementadas, como o novo sistema de transporte público e a Parceria Público-Privada (PPP) de iluminação, que modernizará toda a rede com o Consórcio Brilha Três Lagoas. “Não adianta ter pavimentação e infraestrutura se o cidadão não se sente seguro à noite. A iluminação traz conforto, segurança e qualidade de vida. Também estamos investindo em lazer, com o Parque Linear que será inaugurado”, concluiu.

