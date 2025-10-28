Prefeitura investe mais de R$ 200 milhões em pavimentação e drenagem para atingir meta até 2026

A Prefeitura de Três Lagoas está com dezenas de frentes de obras em andamento em diferentes regiões da cidade. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, é concluir a pavimentação de todos os bairros até o fim de 2026. Além do asfalto, o trabalho inclui drenagem e urbanização, com um investimento que ultrapassa R$ 200 milhões, somando recursos próprios e emendas parlamentares estaduais e federais.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, o ritmo das obras foi intensificado para cumprir a meta estabelecida pela gestão do prefeito Cassiano Maia (PSDB). “Quando a gente fala que quer entregar Três Lagoas 100% pavimentada até dezembro de 2026, é porque estamos correndo para isso. O prefeito está junto com as bancadas estadual e federal, e com recursos próprios do município, para atender essa necessidade que é a comodidade de ter o pavimento na frente de casa”, afirmou.

Atualmente, os serviços de pavimentação e drenagem avançam nos bairros Samambaia, Jardim Capilé, Jardim Rodrigues, Chácara Imperial, Vila Verde e Violetas. No Jardim das Primaveras, a ordem de serviço já foi emitida. Outros projetos estão em fase de licitação, como os dos bairros Jardim Brasília, Ipanema e Carioca. Obras também seguem em andamento no Vila Alegre e Alvorada.

O secretário adiantou que novos contratos estão sendo habilitados e outros devem ser licitados ainda neste ano. “Já estamos com mais quatro bairros em fase de habilitação das empresas e outros sete prontos para licitar. Depois, ainda teremos mais sete, que completam o projeto final para entregar Três Lagoas 100% pavimentada”, destacou.

Apesar do otimismo, ele reconhece que o período chuvoso pode interferir no andamento das obras. “O único fator que pode nos prejudicar é o tempo. Mas, se 2026 for um período seco, como indicam as previsões, vamos conseguir cumprir o cronograma”, disse.

Entre os maiores desafios estão os projetos de drenagem dos córregos da Onça e Brasília, que juntos devem receber mais de R$ 120 milhões em investimentos. A obra prevê canalização, urbanização e novas interligações entre bairros, para eliminar pontos de alagamento e facilitar o acesso em diferentes regiões da cidade.