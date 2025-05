Prefeitura já arrecadou R$ 413 milhões e prevê orçamento de R$ 1,5 bilhão para 2026

A comunidade pode colaborar com sugestões por meio de uma pesquisa online, disponível na internet ou diretamente no site oficial da Prefeitura . A enquete também está acessível através de cartazes espalhados em pontos públicos, permitindo que os cidadãos expressem suas prioridades e dificuldades, como a iluminação pública, uma das principais demandas recentes.

Segundo o Diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, a elaboração da LDO envolve uma equipe técnica composta por diversas secretarias municipais, que, com base no plano de governo, alinham as demandas e definem as diretrizes para a aplicação dos recursos públicos. “É muito importante que a população participe e possa opinar ali dentro das questões que nós colocamos”, destacou o diretor.

O primeiro encontro acontece no dia 28 de maio, às 17h30, no Plenarinho da Câmara Municipal, e será dedicado à apresentação e discussão do Projeto de Lei da LDO 2026. O evento é aberto ao público e visa estimular a participação popular na definição das prioridades e metas para o próximo exercício financeiro.

A Prefeitura de Três Lagoas realizará duas audiências públicas na próxima semana para discutir o planejamento orçamentário e a transparência da gestão municipal. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 estima uma receita de R$ 1,5 bilhão, enquanto a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025 revela que o município já arrecadou aproximadamente R$ 413 milhões, com despesas empenhadas entre R$ 300 milhões.

O resultado da pesquisa será apresentado na audiência do dia 28, e, posteriormente, o projeto de lei será encaminhado para aprovação da Câmara Municipal, antes do recesso legislativo de meio de ano. No dia seguinte, 29 de maio, também às 17h30, no plenário da Câmara, será realizada a audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025. O evento, que atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentará os dados oficiais sobre receitas e despesas, bem como os índices de aplicação em áreas essenciais como saúde, educação e pessoal.

De acordo com Reinaldo Anjos, até o momento, o município já arrecadou cerca de R$ 413 milhões e empenhou gastos entre R$ 290 milhões e R$ 300 milhões, o que representa uma execução orçamentária de aproximadamente 33%.

A expectativa é que a arrecadação alcance entre R$ 700 milhões e R$ 800 milhões até o meio do ano. “É muito importante também que a população possa participar, possa ver como estão sendo feitos os gastos dentro do município”, reforçou Anjos, enfatizando o compromisso da gestão com a transparência. (Ana Cristina Santos)