Prefeitura notifica empresa e veta pagamento por peça irregular da decoração natalina

A Prefeitura de Três Lagoas esclareceu, nesta semana, que um dos itens da decoração natalina, a escultura de capivara em 3D, segue em análise técnica e ainda não gerou qualquer pagamento à empresa responsável, após o objeto tornar-se alvo de críticas e ampla repercussão nas redes sociais devido à qualidade apresentada.

Em nota, a prefeitura reforçou o compromisso com a transparência e o controle rigoroso dos gastos públicos. A administração municipal esclareceu que toda a decoração natalina, inaugurada oficialmente em 27 de novembro de 2025, segue um procedimento técnico obrigatório antes de qualquer pagamento à empresa contratada. Conforme a Diretoria de Cultura, cada item instalado passa por conferência detalhada, vistoria técnica e elaboração de relatórios por fiscais do contrato, seguindo rigorosamente o que determina o Termo de Referência.

Durante uma dessas vistorias, realizada em 28 de novembro, a empresa responsável pela execução dos itens, Thania Pereira Fileto Ltda. (CNPJ 47.840.097/0001-04), foi formalmente notificada. O motivo foi a constatação de que a peça classificada como item n° 35 – Capivara 3D – não atende às exigências e especificações técnicas estabelecidas no contrato.