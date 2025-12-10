Veículos de Comunicação
Esclarecimento

Prefeitura notifica empresa e veta pagamento por peça irregular da decoração natalina

Prefeitura garante rigor na análise da decoração natalina após repercussão sobre escultura de capivara

Ana Cristina Santos

Durante uma dessas vistorias, realizada em 28 de novembro, a empresa responsável pela execução dos itens, foi formalmente notificada da irregularidade - Foto: Divulgação
Durante uma dessas vistorias, realizada em 28 de novembro, a empresa responsável pela execução dos itens, foi formalmente notificada da irregularidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Três Lagoas esclareceu, nesta semana, que um dos itens da decoração natalina, a escultura de capivara em 3D, segue em análise técnica e ainda não gerou qualquer pagamento à empresa responsável, após o objeto tornar-se alvo de críticas e ampla repercussão nas redes sociais devido à qualidade apresentada.

Em nota, a prefeitura reforçou o compromisso com a transparência e o controle rigoroso dos gastos públicos. A administração municipal esclareceu que toda a decoração natalina, inaugurada oficialmente em 27 de novembro de 2025, segue um procedimento técnico obrigatório antes de qualquer pagamento à empresa contratada. Conforme a Diretoria de Cultura, cada item instalado passa por conferência detalhada, vistoria técnica e elaboração de relatórios por fiscais do contrato, seguindo rigorosamente o que determina o Termo de Referência.

Durante uma dessas vistorias, realizada em 28 de novembro, a empresa responsável pela execução dos itens, Thania Pereira Fileto Ltda. (CNPJ 47.840.097/0001-04), foi formalmente notificada. O motivo foi a constatação de que a peça classificada como item n° 35 – Capivara 3D – não atende às exigências e especificações técnicas estabelecidas no contrato.

Segundo a prefeitura, diante da desconformidade, o item será integralmente glosado, ou seja, não será pago. A administração reforça ainda que nenhum valor foi repassado até o momento à empresa, já que todos os elementos da decoração permanecem em análise e somente serão quitados aqueles aprovados pelos fiscais responsáveis.

Em nota, a Diretoria de Cultura afirmou que segue conduzindo todo o processo com responsabilidade, zelo pelo recurso público e respeito à população três-lagoense. E reforçou o compromisso em entregar uma decoração natalina de qualidade, assegurando que todas as etapas estão sendo cumpridas com seriedade e dentro da legalidade.

