Prefeitura promete solução emergencial contra furtos de fios elétricos na avenida Clodoaldo Garcia

Motoristas, pedestres, ciclistas enfrentam desafios na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas. O furto de cabos de energia deixou parte da avenida, na saída para Campo Grande, completamente às escuras, gerando insegurança e transtornos para quem utiliza a via. A Prefeitura de Três Lagoas informou que está buscando em conjunto com a Polícia Militar e a inteligência da Polícia Civil a identificação dos autores do crime.

Além da investigação, a administração municipal afirmou que ações emergenciais estão em andamento para minimizar os impactos à população. O trecho afetado é um dos principais corredores de tráfego da cidade e já havia recebido melhorias na iluminação pública.

A administração municipal também informou que a empresa Brilha Três Lagoas, recém-contratada para cuidar da manutenção da iluminação urbana, encontra-se em fase de implantação, realizando treinamentos técnicos com a equipe. A previsão é de que os trabalhos operacionais sejam iniciados nos próximos dias em vários pontos da cidade.