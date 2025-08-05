Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

No escuro

Prefeitura promete solução emergencial contra furtos de fios elétricos na avenida Clodoaldo Garcia

PM e Polícia Civil buscam identificar suspeitos de envolvimento no crime

Kelly Martins

O trecho afetado é um dos principais corredores de tráfego da cidade e já havia recebido melhorias na iluminação pública. Foto: Divulgação/Assessoria.
O trecho afetado é um dos principais corredores de tráfego da cidade e já havia recebido melhorias na iluminação pública. Foto: Divulgação/Assessoria.

Motoristas, pedestres, ciclistas enfrentam desafios na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas. O furto de cabos de energia deixou parte da avenida, na saída para Campo Grande, completamente às escuras, gerando insegurança e transtornos para quem utiliza a via. A Prefeitura de Três Lagoas informou que está buscando em conjunto com a Polícia Militar e a inteligência da Polícia Civil a identificação dos autores do crime.

Além da investigação, a administração municipal afirmou que ações emergenciais estão em andamento para minimizar os impactos à população. O trecho afetado é um dos principais corredores de tráfego da cidade e já havia recebido melhorias na iluminação pública.

A administração municipal também informou que a empresa Brilha Três Lagoas, recém-contratada para cuidar da manutenção da iluminação urbana, encontra-se em fase de implantação, realizando treinamentos técnicos com a equipe. A previsão é de que os trabalhos operacionais sejam iniciados nos próximos dias em vários pontos da cidade.

O furto de cabos compromete a infraestrutura da cidade. A gestão reforça a importância da participação popular no combate a esse tipo de crime: denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 190, da Polícia Militar.

*Com informações da assessoria da prefeitura.

