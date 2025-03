Prefeitura promove ação nesta sexta-feira em homenagem ao Dia da Mulher

A Prefeitura de Três Lagoas realiza, ao longo do mês de março, uma série de eventos em celebração ao Mês da Mulher, com atividades que destacam as conquistas, desafios e direitos das mulheres. Nesta sexta-feira (7), estão previstas ações no Shopping e na Feira Central.

No período vespertino, a partir das 13h30, serão montados estandes com informações sobre serviços de apoio às mulheres em situação de violência, no Shopping e na Feira Central, assim como á noite, a partir das 17h, que receberá atividades como a confecção da ‘árvore dos dedinhos’, um painel simbólico com digitais dos participantes, representando o compromisso coletivo no combate à violência doméstica.