Prefeitura repassa R$ 2,9 milhões ao Hospital Auxiliadora por meio de termo aditivo

A Prefeitura de Três Lagoas publicou na edição desta segunda-feira (2) do Diário Oficial do Município o extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2025, firmado com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com a interveniência do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

O termo aditivo prevê o repasse de aporte financeiro ao hospital, com recursos provenientes do Fundo Especial de Saúde. O montante total do repasse é de R$ 2.906.150,27 e corresponde a um auxílio financeiro pontual e extraordinário às contratualizações hospitalares, destinado especificamente ao encerramento do exercício financeiro de 2025.

De acordo com o extrato publicado, os recursos foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde, conforme estabelecido no Ofício nº 21337/2025/CCSS, datado de 17 de dezembro de 2025, e serão transferidos ao município para posterior repasse ao hospital.