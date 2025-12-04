Prefeitura trabalha para ampliar oferta de moradias e prevê construção de 96 casas na Vila Piloto

A Prefeitura de Três Lagoas busca ampliar a oferta de unidades habitacionais e já tem propostas em andamento para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Além de projetos já aprovados, o município trabalha para utilizar áreas da União na construção de novos empreendimentos. A informação é da diretora do Departamento Municipal de Habitação, Rafaela Marques.

De acordo com a diretora, há uma portaria federal que permite aos municípios apresentarem propostas de construção em áreas pertencentes à União, desde que haja anuência para uso com finalidade social. “O município tem interesse em utilizar essas áreas para fins habitacionais e estamos trabalhando para isso”, destacou.

A gestora afirma que há expectativa de prorrogação dos prazos previstos na portaria, o que permitirá ao município formalizar propostas. Paralelamente, Três Lagoas mantém outro projeto já em andamento dentro do Minha Casa, Minha Vida. “A política habitacional nessa gestão é uma prioridade. O que a gente conseguir, a gente vai estar fazendo”, disse.