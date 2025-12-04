Veículos de Comunicação
Habitação

Prefeitura trabalha para ampliar oferta de moradias e prevê construção de 96 casas na Vila Piloto

Município prepara propostas para uso de áreas da União e deve abrir novo cadastro habitacional no próximo ano

Ana Cristina Santos

Além de projetos já aprovados, o município trabalha para utilizar áreas da União na construção de novos empreendimentos. Foto: Arquivo/RCN 67.
Além de projetos já aprovados, o município trabalha para utilizar áreas da União na construção de novos empreendimentos. Foto: Arquivo/RCN 67.

A Prefeitura de Três Lagoas busca ampliar a oferta de unidades habitacionais e já tem propostas em andamento para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Além de projetos já aprovados, o município trabalha para utilizar áreas da União na construção de novos empreendimentos. A informação é da diretora do Departamento Municipal de Habitação, Rafaela Marques.

De acordo com a diretora, há uma portaria federal que permite aos municípios apresentarem propostas de construção em áreas pertencentes à União, desde que haja anuência para uso com finalidade social. “O município tem interesse em utilizar essas áreas para fins habitacionais e estamos trabalhando para isso”, destacou.

A gestora afirma que há expectativa de prorrogação dos prazos previstos na portaria, o que permitirá ao município formalizar propostas. Paralelamente, Três Lagoas mantém outro projeto já em andamento dentro do Minha Casa, Minha Vida. “A política habitacional nessa gestão é uma prioridade. O que a gente conseguir, a gente vai estar fazendo”, disse.

Um dos projetos mais avançados é o que prevê a construção de 96 casas na Vila Piloto, por meio de convênio entre o município e o Governo do Estado. A proposta já foi aprovada e o processo está em fase de formalização do acordo. A estimativa é que a execução comece no próximo ano, após os trâmites de licitação e contratação de empresa. “Estamos em vias de assinar esse convênio, e a pretensão é que sejam feitas mais 96 unidades para o ano que vem. É tudo muito burocrático, mas estamos na expectativa de avançar”, explicou Rafaela.

Atualmente, o cadastro municipal de habitação possui cerca de 3,6 mil famílias inscritas. A expectativa é que esse número cresça com a abertura de novas inscrições prevista para 2026. “Nossa intenção é abrir cadastro no próximo ano, para atualizar as informações e possibilitar que novas famílias participem”, afirmou a diretora.

