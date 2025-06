Prêmio acumula em R$ 61 milhões e Mega-Sena terá novo sorteio na terça-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.873 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (7). O próximo sorteio será na terça-feira (10) e pagará um prêmio de R$ 61 milhões.

Nos últimos anos, a infância passou por transformações profundas. Se antes a rua era palco de aventuras e risadas, hoje, muitos desses sons foram substituídos pelos toques e sons vindos de celulares e tablets. As brincadeiras de esconde-esconde, bola, pega-pega e amarelinha deram lugar a vídeos no YouTube e jogos online. Diante deste cenário que […]

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

*Informações da Agência Brasil