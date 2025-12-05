Veículos de Comunicação
Histórico

Prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada 2025 atrai apostadores nas lotéricas de Três Lagoas

A Mega-Sena da Virada será sorteada em 31 dezembro e o prêmio não acumula

Pedro Tergolino

Criada em 2008 e reformulada em 2009 (quando passou a ter prêmio que não acumula), a edição especial da Mega-Sena distribui os maiores valores do ano. Naquele ano, o prêmio foi de R$ 144,9 milhões. Foto: Reprodução/TVC HD.
Criada em 2008 e reformulada em 2009 (quando passou a ter prêmio que não acumula), a edição especial da Mega-Sena distribui os maiores valores do ano. Naquele ano, o prêmio foi de R$ 144,9 milhões. Foto: Reprodução/TVC HD.

O fim de ano já começou a movimentar as casas lotéricas de Três Lagoas por causa da tradicional Mega-Sena da Virada, que nesta edição pode pagar um prêmio recorde de até R$ 1 bilhão ao ganhador.

Criada em 2008 e reformulada em 2009 (quando passou a ter prêmio que não acumula), a edição especial da Mega-Sena distribui os maiores valores do ano. Naquele ano, o prêmio foi de R$ 144,9 milhões. Em 2024, a Caixa Econômica Federal já estima R$ 856 milhões, mas as apostas continuam até 18h do dia 31 de dezembro, e o valor pode chegar ao primeiro bilhão da história.

De acordo com Ênio Rodrigues Xavier, proprietário de uma lotérica de Três Lagoas, a meta é superar o valor histórico.

“Nós já temos garantidos R$ 850 milhões, mas acreditamos que passa de R$ 1 bilhão. A movimentação tem aumentado e tudo indica que vamos atingir esse valor com tranquilidade”, afirmou.

Ele explica que a procura deve crescer ainda mais com a proximidade do Natal e do Réveillon.

Algumas projeções curiosas sobre o impacto de um prêmio desse tamanho:

  • Aplicado na poupança, com rendimento de 0,5% ao mês, o ganhador receberia R$ 5 milhões por mês sem mexer no valor principal.
  • Seria possível comprar 12.500 casas de R$ 80 mil cada.
  • Ou 11.110 carros avaliados em R$ 90 mil.

Mesmo ainda com movimento considerado tímido nas lotéricas, vários moradores já fizeram suas apostas (alguns inclusive em bolões).

“Já comprei até um bolão. Se ganhar, quero voltar para meu estado, o Espírito Santo”, disse o motorista Charles Eduardo Santana.

“Ah, isso só Deus sabe. Vamos aproveitar a vida, viajar, curtir. Todo ano eu faço umas 60 apostas”, contou o aposentado Mauro Bento Barbosa.

“Eu ajudaria muita gente que precisa e também ia viajar um pouco”, afirmou o também motorista, Gilmar Nogueira Cunha.

Apesar dos valores milionários, o empresário lembra que o prêmio principal da Mega-Sena da Virada nunca saiu para Três Lagoas. No entanto, moradores já chegaram perto, acertando a quina.

As apostas podem ser feitas:

  • Nas lotéricas
  • Pelo site ou app da Caixa
  • Até 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro
  • A aposta simples (6 números) custa R$ 6
  • Há apostas que ultrapassam R$ 20 mil, dependendo da quantidade de dezenas escolhidas

A Mega-Sena da Virada será sorteada na noite do dia 31, e o prêmio não acumula (se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina).

