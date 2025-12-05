Prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada 2025 atrai apostadores nas lotéricas de Três Lagoas

O fim de ano já começou a movimentar as casas lotéricas de Três Lagoas por causa da tradicional Mega-Sena da Virada, que nesta edição pode pagar um prêmio recorde de até R$ 1 bilhão ao ganhador.

Criada em 2008 e reformulada em 2009 (quando passou a ter prêmio que não acumula), a edição especial da Mega-Sena distribui os maiores valores do ano. Naquele ano, o prêmio foi de R$ 144,9 milhões. Em 2024, a Caixa Econômica Federal já estima R$ 856 milhões, mas as apostas continuam até 18h do dia 31 de dezembro, e o valor pode chegar ao primeiro bilhão da história.

De acordo com Ênio Rodrigues Xavier, proprietário de uma lotérica de Três Lagoas, a meta é superar o valor histórico.

“Nós já temos garantidos R$ 850 milhões, mas acreditamos que passa de R$ 1 bilhão. A movimentação tem aumentado e tudo indica que vamos atingir esse valor com tranquilidade”, afirmou.

Ele explica que a procura deve crescer ainda mais com a proximidade do Natal e do Réveillon.

Algumas projeções curiosas sobre o impacto de um prêmio desse tamanho:

Aplicado na poupança, com rendimento de 0,5% ao mês, o ganhador receberia R$ 5 milhões por mês sem mexer no valor principal.

Seria possível comprar 12.500 casas de R$ 80 mil cada.

Ou 11.110 carros avaliados em R$ 90 mil.

Mesmo ainda com movimento considerado tímido nas lotéricas, vários moradores já fizeram suas apostas (alguns inclusive em bolões).