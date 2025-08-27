Presidente da AEIC/TL fala sobre o dia do corretor e sobre o mercado imobiliário

Nesta segunda-feira (27), data em que se celebra o Dia do Corretor de Imóveis, a presidente da Associação dos Corretores Imobiliários de Três Lagoas (AEIC-TL), Selma Ottoni, esteve no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, para falar sobre a importância do profissional e o cenário do setor imobiliário no município.

Segundo Ottoni, o corretor exerce papel fundamental em qualquer transação imobiliária.

“Ele realiza sonhos, participa da vida financeira e até emocional das pessoas. Mas, para isso, precisa estar bem capacitado, compreender de mercado financeiro, taxas, documentação e legislação”, destacou.

Hoje, Três Lagoas conta com cerca de 520 corretores em atividade, número considerado satisfatório para a demanda da cidade. Ainda assim, Selma ressalta que a profissão exige preparo constante.

“Não basta vender, é preciso entender de arquitetura, psicologia, financiamento e acompanhar mudanças de mercado. É uma profissão árdua, mas muito bonita”.

O setor imobiliário do município, segundo a presidente, está aquecido principalmente no ramo de locação, devido à chegada de novas empresas e à demanda de estudantes que buscam moradia. Porém, os altos valores de aluguel têm preocupado.