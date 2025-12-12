Presidente da AJE Três Lagoas fala sobre Prêmio Destaques do Ano 2026

A presidente da Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas (AJE), Vandressa Borges, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, para apresentar a premiação “Destaques do Ano”, que será realizada no dia 30 de janeiro de 2026 e promete se tornar um evento tradicional do calendário empresarial da cidade.

Segundo Vandressa, a premiação surge para reconhecer empresas e empreendedores que se destacaram ao longo do ano, mas com um formato diferente dos demais eventos já existentes no município. Ao contrário das votações populares, o “Destaques do Ano” utiliza um diagnóstico técnico do Sebrae, que avalia estrutura, desempenho financeiro, gestão de processos, qualificação da equipe e diversos outros critérios.

A presidente explica que as empresas interessadas se inscreveram previamente e passaram por um rigoroso processo de avaliação.

“O Sebrae analisa dados reais. A gente não interfere em absolutamente nada para garantir total transparência e imparcialidade”, afirma.

Seis categorias compõem o prêmio, incluindo jovem empresário, sênior, comércio, indústria, serviços e agista.

A adesão surpreendeu a organização. Pequenas empresas tiveram grande participação, mas, segundo Vandressa, empresas maiores que chegaram com o avanço do setor de celulose manifestaram interesse e acabaram ficando fora por ultrapassarem o limite de faturamento avaliado pelo Sebrae — restrito a negócios de até R$ 4 milhões anuais.

“Para 2027, estudamos incluir outra entidade avaliadora para ampliar o alcance da premiação”, revelou.

Os premiados terão direito a um pacote de mídia para divulgar seus negócios ao longo de 2026, incluindo outdoors, entrevistas e spots de rádio.