Presidente da AJE Três Lagoas fala sobre Prêmio Destaques do Ano 2026

A presidente da Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas (AJE), Vandressa Borges, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, para apresentar a premiação “Destaques do Ano”, que será realizada no dia 30 de janeiro de 2026 e promete se tornar um evento tradicional do calendário empresarial da cidade.
Segundo Vandressa, a premiação surge para reconhecer empresas e empreendedores que se destacaram ao longo do ano, mas com um formato diferente dos demais eventos já existentes no município. Ao contrário das votações populares, o “Destaques do Ano” utiliza um diagnóstico técnico do Sebrae, que avalia estrutura, desempenho financeiro, gestão de processos, qualificação da equipe e diversos outros critérios.
A presidente explica que as empresas interessadas se inscreveram previamente e passaram por um rigoroso processo de avaliação.
“O Sebrae analisa dados reais. A gente não interfere em absolutamente nada para garantir total transparência e imparcialidade”, afirma.
Seis categorias compõem o prêmio, incluindo jovem empresário, sênior, comércio, indústria, serviços e agista.
A adesão surpreendeu a organização. Pequenas empresas tiveram grande participação, mas, segundo Vandressa, empresas maiores que chegaram com o avanço do setor de celulose manifestaram interesse e acabaram ficando fora por ultrapassarem o limite de faturamento avaliado pelo Sebrae — restrito a negócios de até R$ 4 milhões anuais.
“Para 2027, estudamos incluir outra entidade avaliadora para ampliar o alcance da premiação”, revelou.
Os premiados terão direito a um pacote de mídia para divulgar seus negócios ao longo de 2026, incluindo outdoors, entrevistas e spots de rádio.
“É algo que muitos empresários talvez não conseguissem adquirir por conta própria. Participar já traz ganhos, e vencer traz ainda mais”, explicou.
A premiação ocorrerá no início do ano justamente para que os ganhadores aproveitem toda a visibilidade ao longo de 2026. Vandressa destacou também a importância do associativismo e a intenção da AJE de envolver toda a classe empresarial.
“O evento não é apenas para agistas. É para todos os empresários de Três Lagoas, porque quanto mais unidos estivermos, mais força teremos para opinar e contribuir com o desenvolvimento da cidade”.
Com as avaliações já em andamento, a expectativa entre os inscritos cresce, mas nem mesmo a presidente tem acesso aos resultados preliminares.
“Os empresários me perguntam, mas realmente não sabemos. O diagnóstico é totalmente técnico e independente”, reforça.
Agora, resta aguardar o dia 30 de janeiro, quando serão revelados os vencedores do primeiro “Destaques do Ano”. A AJE e o setor empresarial vivem a expectativa para conhecer os nomes que marcaram 2025 com excelência, inovação e crescimento.