Presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB fala sobre o Agosto Lilás

O mês de agosto marca em todo o país a campanha Agosto Lilás, voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher. Em Três Lagoas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS) intensificou ações de conscientização com foco na educação de jovens nas escolas, como forma de combater a violência desde a base.

A presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Laura Aquiles Nunes, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, explicou que a atuação este ano está concentrada em sala de aula.

“Falamos de feminicídio, mas é preciso entender de onde ele vem. A violência nasce de um comportamento social que enxerga a mulher como posse. Se educarmos meninos e meninas, evitamos que eles se tornem agressores ou vítimas no futuro”, afirmou.

Segundo ela, as formas mais comuns de violência hoje em Três Lagoas são as psicológicas e as patrimoniais — muitas vezes invisibilizadas.