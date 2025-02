Presidente do sindicato diz que unificação do auxílio alimentação é reivindicação antiga da categoria

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou o reajuste e a unificação do auxílio alimentação para servidores municipais. Com a medida, o benefício foi fixado no valor de R$ 500,00 para todos os servidores, substituindo o modelo anterior que previa seis faixas de valores distintos. Além disso, o vale-refeição passou a ter um valor diário de R$ 24,10.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Luciana Braçal, comemorou a decisão e destacou que a unificação e o reajuste do benefício eram reivindicações antigas da categoria. Segundo ela, o auxílio estava congelado há 23 meses, o que vinha prejudicando os servidores devido à alta dos preços.

“Com certeza foi uma conquista, porque já estava congelado há quase dois anos. As coisas estão subindo todos os dias, e a gente já reivindicava há muito tempo essa unificação. Antes, cada função e cada nível tinham um valor diferente. Agora, todo mundo passa a receber R$ 500,00 no quinto dia útil do mês seguinte”, explicou Luciana.

A sindicalista revelou que o pedido de revisão do auxílio foi reforçado na primeira reunião com o prefeito eleito Cassiano Maia. “Na reunião, colocamos essa questão para ele, e ele pediu ao secretário de Gestão e Inovação, Jardel, que fizesse um estudo. Essa semana, cobramos novamente e recebemos a boa notícia de que a proposta foi aceita pela administração.”