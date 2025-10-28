Presidente do Sindicato do Servidor Público explica as negociações com a Prefeitura de Três Lagoas

Nesta terça-feira (28), data em que é celebrado o Dia do Servidor Público, o programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas, Luciana Braçal, para falar sobre a importância da categoria e o andamento das negociações com a Administração Municipal.
Braçal reforçou que os servidores são essenciais para o pleno funcionamento da cidade e que muitos atuam em serviços indispensáveis, como UPA, Samu, escolas e casas de acolhimento — setores que mantêm atendimento 24 horas.
“É esse servidor que faz a cidade acontecer sem que a população perceba. Enquanto estamos aqui conversando, eles já estão na luta”, destacou.
Atualmente, Três Lagoas conta com aproximadamente 5 mil servidores, sendo que quase metade atua na Educação. O número ainda não supre todas as necessidades do município, que possui população acima de 140 mil habitantes.
Braçal afirma que ainda há déficit de pessoal em vários setores e que o sindicato defende novos concursos públicos, para garantir continuidade e qualidade no atendimento.
O sindicato está em negociação com a gestão do prefeito Cassiano Maia e aponta dois pontos principais:
- Atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários
- Implementação da jornada de 30 horas semanais para categorias que hoje cumprem 40 horas
A presidente esclarece que não se trata de redução de carga horária de atendimento.
“A proposta é que a prefeitura funcione das 6h às 18h, com 12 horas de atendimento ao público e servidores atuando em turnos”, explicou.
Ela também destacou que a mudança pode reduzir afastamentos por estresse, aumentar a qualidade de vida e garantir um atendimento mais eficiente à população.
Segundo Braçal, há expectativa de que o prefeito faça anúncios importantes para a categoria durante sessão solene na Câmara Municipal, realizada na noite desta quinta-feira — momento em que 15 servidores serão homenageados.
A presidente ressaltou que o sindicato vem ampliando sua base de filiados: de 480 para mais de 1.400. Entre as conquistas, ela citou:
- Reajuste salarial significativo no último acordo coletivo
- Aumento do vale-alimentação e vale-refeição
- Assessoria jurídica gratuita
- Convênios para promoção da saúde e bem-estar
“Um sindicato forte é aquele que tem participação da categoria. É essa união que gera conquistas”, declarou.