Presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas faz balanço positivo sobre os cinco dias da Expotrês

A edição 2025 da Expotrês foi encerrada com saldo positivo e sensação de dever cumprido. Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, o presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, fez um balanço da festa, agradeceu o apoio da população e destacou os principais pontos de sucesso do evento, que voltou a reunir programação técnica e grandes shows com portões abertos.

“Foi um sucesso absoluto. Tivemos recorde de público, movimentação econômica significativa e, principalmente, nenhuma ocorrência policial durante os cinco dias de festa. Para nós, isso é motivo de orgulho”, afirmou Bruno.

A média de público nos shows, segundo ele, foi de 38 a 40 mil pessoas — dentro da capacidade prevista no alvará. O dia mais movimentado foi durante o show de Gusttavo Lima.

“Nos preocupamos com superlotação, mas tudo foi resolvido com planejamento e ampliação de acessos”.

Além do entretenimento, a Expotrês também retomou com força a parte técnica e pecuária. O julgamento de Nelore Mocho e Pelagem ultrapassou os números da Capital, Campo Grande, com 234 animais inscritos.

“Há 10 anos não recebíamos animais no recinto e a balança do sindicato estava sem uso. Retomamos com força total e mostramos que Três Lagoas está pronta para voltar ao cenário nacional”, destacou.

A feira também gerou impacto direto na economia local. Restaurantes lotados, hotéis sem vagas, marmitas esgotadas e relatos de garçons ganhando até R$ 1 mil por noite.