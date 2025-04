Presidente do Sindicato Rural fala sobre Expotrês 2025

“A ExpoTrês precisa cumprir seu papel principal: fortalecer o agronegócio. Pensamos do pequeno ao grande produtor, com espaço para todos”, afirmou o presidente.

Além do entretenimento, a feira terá forte enfoque técnico. A programação inclui feira ranqueada de gado Nelore, exposição de animais, julgamento, palestras e envolvimento da agricultura familiar. O Sindicato estima receber mais de 240 animais de cocheira, com estrutura reformada e adaptada para dar suporte aos criadores e visitantes.

Uma das grandes novidades é a realização de todos os shows com portões abertos, incluindo apresentações de grandes nomes como Gusttavo Lima, Bruno & Marrone e Maiara & Maraisa. A estrutura foi pensada para receber até 40 mil pessoas por noite, com palco e arena reorganizados para acomodar a multidão.

A tradicional feira agropecuária de Três Lagoas, a ExpoTrês 2025, promete resgatar o prestígio dos grandes eventos do passado com uma edição histórica. Em entrevista ao RCN Notícias, o presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, destacou a dimensão do projeto e revelou detalhes da estrutura que vai unir entretenimento e valorização técnica do agronegócio.

A feira será dividida por horários: das 14h às 19h, foco técnico com atividades rurais, escolares e educativas; a partir das 19h, começam o rodeio e os shows. A praça de alimentação e o parque de diversões também funcionarão desde o início da tarde, com preços acessíveis para o público.

A expectativa de público ultrapassa as fronteiras da cidade. Excursões de diversas cidades do interior paulista já estão programadas. Para receber esse fluxo, a organização conta com apoio da Polícia Militar e da Prefeitura de Três Lagoas, que também está atuando na infraestrutura no entorno do Parque de Exposições.

“A estrutura está sendo preparada com apoio total do poder público. É um trabalho voluntário, feito com amor pela cidade e pelo nosso setor”, finalizou Bruno Ribeiro.

A ExpoTrês 2025 acontece em junho, mês de aniversário da cidade, e marca o retorno de Três Lagoas ao circuito das grandes feiras agropecuárias do Brasil.