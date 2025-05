Presidente do Sindicato Rural garante que Parque de Exposições comporta show gratuito de Gusttavo Lima

O anúncio do show gratuito de Gusttavo Lima na Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês) 2025 virou o assunto do momento em Três Lagoas e região. Com portões abertos em todos os dias da festa, o cantor sertanejo será a principal atração de uma programação que pretende resgatar o prestígio da feira, com apoio direto da Prefeitura e Câmara Municipal. Mas a pergunta que não quer calar é: o parque de exposições vai dar conta?

Segundo o presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, a estrutura foi pensada para receber até 40 mil pessoas no show de Gusttavo Lima — número que pode ser ultrapassado. “Fizemos medições e reorganizamos toda a estrutura. O palco, por exemplo, será montado paralelo à avenida Ranulpho Marques Leal, aproveitando a maior área disponível dentro do parque. Ainda assim, sabemos que pode vir mais gente”, afirma Bruno.

Diante da expectativa de público, o sindicato está considerando instalar telões extras para quem não conseguir lugar próximo ao palco. “Quem quiser ver o show de perto vai ter que chegar cedo. É uma atração de peso e a procura está enorme, inclusive com caravanas sendo organizadas em cidades do interior paulista”, comenta.

A infraestrutura do local também foi reforçada. Antigos pavilhões foram reformados, novos acessos criados e até um banheiro construído em gestões anteriores foi demolido para ampliar o espaço. “A gente sabia que precisaria abrir mão de algumas coisas para comportar essa multidão. Fizemos o que era necessário”, diz Bruno.

Além da reorganização interna, o entorno do parque também passa por melhorias. A prefeitura prometeu asfaltar ruas laterais para evitar transtornos como os registrados em edições anteriores, especialmente em dias de chuva. “O local alaga fácil, e com lama fica complicado. Por isso, pedimos ao secretário de Obras e ao prefeito Cassiano Maia a entrega da infraestrutura antes do evento. Está tudo sendo feito com planejamento”, reforça.

Mas o desafio logístico não para por aí. Um dos pontos de atenção é a movimentada rodovia Ranulpho Marques Leal, que passa ao lado do parque e costuma ficar tomada por carretas. A via é federal, e por isso, há limitações na intervenção do poder público. A saída encontrada foi desviar o fluxo local por ruas alternativas e contar com reforço da Polícia Rodoviária Federal durante os dias do evento.

Mesmo com os desafios, Bruno Ribeiro acredita que o esforço coletivo vai garantir uma edição histórica. “Temos o apoio da Prefeitura, da Câmara e do Governo do Estado. Todo mundo abraçou o projeto. Nosso foco é oferecer um evento gratuito e de qualidade, sem abrir mão da segurança e da organização”, conclui.