Presidente do Sindivarejo destaca avanço salarial e novos benefícios no acordo coletivo

Após uma negociação considerada mais longa e desafiadora, o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) e o sindicato laboral chegaram a um acordo coletivo que estabelece reajuste salarial e novos benefícios para os trabalhadores do comércio no município. A convenção coletiva já está em fase final de formalização e será encaminhada ao Ministério do Trabalho.

De acordo com o presidente do Sindivarejo, Sueide Silva Torres, o processo de negociação ocorreu em um cenário econômico difícil, marcado por inflação de 4,6%, o que exigiu diálogo, equilíbrio e respeito entre as partes. Mesmo assim, foi possível avançar em pontos importantes para a categoria.

O novo piso salarial do comércio foi fixado em R$ 1.926,40, com reajuste de 7,5%. Para os trabalhadores que recebem acima do piso, o reajuste definido foi de 7%. O acordo tem validade retroativa a 1º de novembro e segue até 31 de outubro de 2026, período tradicional da convenção coletiva da categoria.

Um dos destaques da negociação foi a manutenção do salário base diferenciado para trabalhadores de shopping centers, que passou por evolução nos últimos anos. O valor, que já foi de R$ 1.792, chegou a R$ 2.000 e agora foi reajustado para R$ 2.150, representando ganho real para esse segmento.

Outro avanço considerado significativo foi a criação do vale-alimentação no valor de R$ 450 mensais para trabalhadores de grandes empresas do comércio, como redes, magazines e estabelecimentos enquadrados como Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou acima. Segundo o Sindivarejo, o benefício representa um acréscimo direto na renda dos trabalhadores.