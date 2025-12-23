Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Reajuste

Presidente do Sindivarejo destaca avanço salarial e novos benefícios no acordo coletivo

Acordo coletivo define reajuste salarial e novos benefícios para trabalhadores do comércio de Três Lagoas

Ana Cristina Santos

“Mesmo com dificuldades, avançamos nas conquistas do comércio”, diz Sueide Sivalva Torres - Foto: Arquivo.
“Mesmo com dificuldades, avançamos nas conquistas do comércio”, diz Sueide Sivalva Torres - Foto: Arquivo.

Após uma negociação considerada mais longa e desafiadora, o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) e o sindicato laboral chegaram a um acordo coletivo que estabelece reajuste salarial e novos benefícios para os trabalhadores do comércio no município. A convenção coletiva já está em fase final de formalização e será encaminhada ao Ministério do Trabalho.

De acordo com o presidente do Sindivarejo, Sueide Silva Torres, o processo de negociação ocorreu em um cenário econômico difícil, marcado por inflação de 4,6%, o que exigiu diálogo, equilíbrio e respeito entre as partes. Mesmo assim, foi possível avançar em pontos importantes para a categoria.

O novo piso salarial do comércio foi fixado em R$ 1.926,40, com reajuste de 7,5%. Para os trabalhadores que recebem acima do piso, o reajuste definido foi de 7%. O acordo tem validade retroativa a 1º de novembro e segue até 31 de outubro de 2026, período tradicional da convenção coletiva da categoria.

Um dos destaques da negociação foi a manutenção do salário base diferenciado para trabalhadores de shopping centers, que passou por evolução nos últimos anos. O valor, que já foi de R$ 1.792, chegou a R$ 2.000 e agora foi reajustado para R$ 2.150, representando ganho real para esse segmento.

Outro avanço considerado significativo foi a criação do vale-alimentação no valor de R$ 450 mensais para trabalhadores de grandes empresas do comércio, como redes, magazines e estabelecimentos enquadrados como  Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou acima. Segundo o Sindivarejo, o benefício representa um acréscimo direto na renda dos trabalhadores.

Notícias Relacionadas

O presidente do sindicato patronal destacou que muitos estabelecimentos ainda oferecem comissões sobre vendas, o que pode elevar consideravelmente o rendimento mensal dos trabalhadores, dependendo do desempenho individual e do volume de vendas.

Estimativas do sindicato apontam que o comércio varejista de Três Lagoas reúne entre 5 mil e 6 mil trabalhadores. Quando considerados setores como bares, restaurantes, hotéis e empresas prestadoras de serviço, o número pode chegar a aproximadamente 8 mil trabalhadores abrangidos pela convenção.

Sueide também ressaltou a importância da valorização do emprego e do comprometimento profissional, destacando que a maioria dos trabalhadores cumpre seu papel de forma responsável, contribuindo para o fortalecimento do comércio local.

Com a convenção praticamente concluída, o Sindivarejo reforça que o acordo traz equilíbrio para trabalhadores e empresários, respeitando a realidade econômica de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos