Presidente do Sinted de Três Lagoas ressalta luta por piso salarial

A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) divulgou o ranking salarial de 2025, com os valores pagos pelas redes estadual e municipais aos profissionais da educação. O levantamento tem como objetivo conscientizar os gestores públicos sobre a importância de respeitar o piso salarial nacional do magistério e valorizar a carreira docente.

Entre os 79 municípios sul-mato-grossenses, Três Lagoas aparece em primeiro lugar no pagamento a professores com formação de nível médio e jornada de 40 horas semanais, com salário de R$ 7.544,53. Para docentes com formação superior, o município está em segundo lugar, com remuneração de R$ 11.166,79, ficando atrás apenas da rede estadual, que paga R$ 13.007,02.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e vereadora, Maria Diogo, comentou a importância do levantamento. “A intenção da Fetems é mostrar quem está cumprindo a lei do piso e quem não está. Três Lagoas tem uma luta histórica. Em 2014, durante o mandato da prefeita Márcia Moura, construímos um projeto de política salarial baseado no modelo do Estado, adequado à realidade do município”, explicou.