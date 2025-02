Previsão do tempo indica chuva isolada em Três Lagoas nesta segunda-feira

A semana começa com tempo instável em Três Lagoas. Nesta segunda-feira (17), a previsão meteorológica indica um dia de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite.

As temperaturas variam entre 24°C, na mínima, e 36°C, na máxima. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 90%, o que pode causar sensação de tempo abafado ao longo do dia.