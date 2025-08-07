Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

frio em agosto?

Temperatura volta a despencar em Três Lagoas a partir desta sexta-feira

A previsão é de temperaturas baixas podendo chegar a mínima de 9º C no fim de semana

Pedro Tergolino

Em Três Lagoas, os termômetros devem marcar mínima de 9°C entre sábado e domingo, coincidindo com o final de semana do Dia dos Pais. Foto: Reprodução/TVC HD.

Uma nova frente fria está prestes a atingir o Mato Grosso do Sul, trazendo mudanças significativas no clima de Três Lagoas. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o fenômeno é resultado do acúmulo de umidade vinda da Amazônia e da aproximação de uma massa polar do sul do país. A previsão é de temperaturas mais estáveis, alta umidade e possibilidade de nevoeiros em algumas regiões.

Em Três Lagoas, os termômetros devem marcar mínima de 9°C entre sábado e domingo, coincidindo com o final de semana do Dia dos Pais.

“Os valores de temperaturas entre o sábado e o domingo e a manhã da segunda-feira podem chegar a 10 graus em Três Lagoas, Inocência e Selvíria”, informou Abrahão.

A notícia não agradou a todos. O auxiliar de manutenção, Vinícius Souza da Silva, que mora em Três Lagoas, comentou sobre essa mudança climática.

“Trabalhar o dia todo e chegar à noite pra encarar água gelada, é louco”.

Outros moradores também preferem o calor, como é o caso da dona de casa, Roseli Rosa da Silva.

“Eu gosto do calor daqui. Frio pra nós não dá”, disse a moradora.

Apesar das reclamações, a orientação é se agasalhar e se preparar para o frio intenso que vem por aí.

