Temperatura volta a despencar em Três Lagoas a partir desta sexta-feira

Uma nova frente fria está prestes a atingir o Mato Grosso do Sul, trazendo mudanças significativas no clima de Três Lagoas. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o fenômeno é resultado do acúmulo de umidade vinda da Amazônia e da aproximação de uma massa polar do sul do país. A previsão é de temperaturas mais estáveis, alta umidade e possibilidade de nevoeiros em algumas regiões.

Em Três Lagoas, os termômetros devem marcar mínima de 9°C entre sábado e domingo, coincidindo com o final de semana do Dia dos Pais.

“Os valores de temperaturas entre o sábado e o domingo e a manhã da segunda-feira podem chegar a 10 graus em Três Lagoas, Inocência e Selvíria”, informou Abrahão.

A notícia não agradou a todos. O auxiliar de manutenção, Vinícius Souza da Silva, que mora em Três Lagoas, comentou sobre essa mudança climática.