PRF aponta alta de acidentes por álcool em rodovias federais em Três Lagoas

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a queda no número de autuações está relacionada tanto à fiscalização preventiva quanto à maior conscientização de parte dos motoristas que transitam pelas duas rodovias federais que passam por Três Lagoas.
As infrações por constatação ocorrem quando o condutor apresenta sinais de embriaguez e a irregularidade é confirmada por outros meios. Já a recusa acontece quando o motorista se nega a realizar o teste do bafômetro.
Dados da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal apontam essa redução. Em 2024, foram registrados 37 autos de infração por constatação e 165 por recusa. No mesmo período de 2025, as infrações caíram 32% nos casos de constatação e 53% nos registros por recusa.
Diante desse cenário, o número de prisões por embriaguez ao volante também apresentou redução nas rodovias federais que cortam o município.