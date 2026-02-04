Veículos de Comunicação
PRF aponta alta de acidentes por álcool em rodovias federais em Três Lagoas

PRF realiza ação de combate à alcoolemia em Três Lagoas nas BR´s- 262 e 158

Israel Espíndola

Mas o número de acidentes causados por ingestão de bebida alcoólica aumentou. Foto: Arquivo RCN67
Mas o número de acidentes causados por ingestão de bebida alcoólica aumentou. Foto: Arquivo RCN67

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a queda no número de autuações está relacionada tanto à fiscalização preventiva quanto à maior conscientização de parte dos motoristas que transitam pelas duas rodovias federais que passam por Três Lagoas.

As infrações por constatação ocorrem quando o condutor apresenta sinais de embriaguez e a irregularidade é confirmada por outros meios. Já a recusa acontece quando o motorista se nega a realizar o teste do bafômetro.

Dados da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal apontam essa redução. Em 2024, foram registrados 37 autos de infração por constatação e 165 por recusa. No mesmo período de 2025, as infrações caíram 32% nos casos de constatação e 53% nos registros por recusa.

Diante desse cenário, o número de prisões por embriaguez ao volante também apresentou redução nas rodovias federais que cortam o município.

