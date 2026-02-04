PRF aponta alta de acidentes por álcool em rodovias federais em Três Lagoas

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a queda no número de autuações está relacionada tanto à fiscalização preventiva quanto à maior conscientização de parte dos motoristas que transitam pelas duas rodovias federais que passam por Três Lagoas.

As infrações por constatação ocorrem quando o condutor apresenta sinais de embriaguez e a irregularidade é confirmada por outros meios. Já a recusa acontece quando o motorista se nega a realizar o teste do bafômetro.