PRF aponta desafios em rodovias e alerta sobre emagrecedores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou um balanço positivo sobre a segurança viária nas rodovias que cortam Três Lagoas e região Leste de Mato Grosso do Sul. Os dados mais recentes indicam queda no número total de acidentes e de mortes, resultado de ações estratégicas de fiscalização, educação no trânsito e mudanças operacionais adotadas nos últimos anos.
De acordo com o chefe da PRF em Três Lagoas, Fabrício Ricchetti, que atua há mais de 20 anos na região, a redução é percebida principalmente na comparação entre os anos de 2023 e 2025.
“Houve uma queda no total de acidentes, no número de feridos e também nos acidentes com óbitos. O ano de 2025 tem sido o mais positivo em termos de segurança viária”, afirmou.
Um dos fatores que contribuiu para esse resultado foi o acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de Três Lagoas, que transferiu à administração municipal a responsabilidade pelo atendimento de ocorrências no perímetro urbano das BRs 158 e 262, área considerada crítica em índices de acidentes.
“A partir dessa mudança, a PRF deixou de atender a área urbana, que concentrava muitos sinistros, o que impactou diretamente na redução dos números”, explicou Ricchetti.
Apesar do avanço, o chefe da PRF destaca que ainda há desafios importantes. Em 2025, foi registrado um pequeno aumento nos acidentes graves, aqueles com vítimas em estado mais sério. Segundo ele, a principal causa continua sendo o comportamento dos condutores.
“A cada dez acidentes, quatro acontecem por ausência de reação ou reação tardia do motorista. Isso envolve cansaço, uso de álcool, distração e excesso de velocidade”, alertou.
A PRF também mantém fiscalização constante em mais de 350 quilômetros de rodovias, incluindo as BRs 262 e 158. As ações envolvem abordagens repressivas, uso de radar móvel em trechos com maior índice de acidentes e atividades educativas, como o projeto Cinema Rodoviário, que orienta motoristas durante as fiscalizações.
“A educação para o trânsito é fundamental e precisa começar desde cedo, inclusive nas escolas”, reforçou.
Além da segurança viária, a PRF atua fortemente no combate ao crime organizado. Até o fim de novembro, a delegacia de Três Lagoas apreendeu cerca de 16 toneladas de drogas, sendo 14,5 toneladas apenas de maconha, além de mais de 600 quilos de cocaína. O número de pessoas presas também superou os registros dos anos anteriores.
“Três Lagoas está em um corredor estratégico do tráfico, o que exige ações constantes e integradas”, destacou Ricchetti.
Outro ponto de atenção tem sido a apreensão de canetas emagrecedoras ilegais, trazidas do exterior sem autorização da Anvisa. Segundo a PRF, a importação e comercialização desses produtos configura crime de contrabando.
“Esses medicamentos precisam de autorização da Anvisa e, muitas vezes, são transportados de forma inadequada, sem refrigeração, o que representa risco à saúde”, explicou o chefe da PRF. Dependendo da quantidade e do risco, o crime pode resultar em penas que chegam a até 15 anos de prisão.
Com a proximidade do fim de ano e o aumento do fluxo nas rodovias, a PRF reforça as orientações aos motoristas.
“Planejar a viagem, descansar bem, respeitar os limites de velocidade e não dirigir após ingerir bebida alcoólica são atitudes essenciais. É melhor chegar um pouco mais tarde, mas chegar com segurança”, finalizou Ricchetti.
Em caso de emergência, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191.