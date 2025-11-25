PRF apreende 160 kg de cocaína escondidos em caminhão na BR-158

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 160 quilos de cocaína na tarde de segunda-feira (24), durante fiscalização na BR-158, em Brasilândia (MS). A droga estava escondida em um compartimento oculto dentro da cabine de um caminhão.

Os policiais abordaram o veículo após desconfiarem da atitude do condutor, que viajava acompanhado da mãe e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a vistoria minuciosa, a equipe encontrou 99,4 kg de pasta base e 61,3 kg de cloridrato de cocaína.