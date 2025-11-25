Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

flagrante

PRF apreende 160 kg de cocaína escondidos em caminhão na BR-158

Motorista não tinha CNH e estava acompanhado pela mãe

Alfredo Neto

Os policiais abordaram o veículo após desconfiarem da atitude do condutor. Foto: Divulgação/PRF.
Os policiais abordaram o veículo após desconfiarem da atitude do condutor. Foto: Divulgação/PRF.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 160 quilos de cocaína na tarde de segunda-feira (24), durante fiscalização na BR-158, em Brasilândia (MS). A droga estava escondida em um compartimento oculto dentro da cabine de um caminhão.

Os policiais abordaram o veículo após desconfiarem da atitude do condutor, que viajava acompanhado da mãe e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a vistoria minuciosa, a equipe encontrou 99,4 kg de pasta base e 61,3 kg de cloridrato de cocaína.

Notícias Relacionadas

O motorista e a passageira foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Brasilândia, juntamente com o entorpecente e o caminhão apreendido.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos