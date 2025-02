PRF apreende 28kg cocaína e dá prejuízo de R$2 milhões ao crime organizado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28 kg de cocaína escondidos no pneu de estepe de uma pick-up na noite desta segunda-feira (17), na rodovia BR-262, em Três Lagoas.

Durante patrulhamento no km 23 da rodovia, os agentes abordaram o condutor de uma caminhonete Toyota Hilux. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista demonstrou nervosismo ao responder as perguntas dos policiais, levantando suspeitas e motivando uma busca mais detalhada no veículo.

Na inspeção, os policiais notaram um peso excessivo no pneu de estepe e questionaram o motorista sobre o conteúdo. O homem confessou que transportava cocaína dentro do pneu. Ao abrirem o estepe, os agentes encontraram diversos tabletes da droga.