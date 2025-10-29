Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Perseguição

PRF de Três Lagoas apreende 318 quilos de maconha e prende foragido com carro furtado

Condutor tentou fugir de abordagem, na BR-262, colidiu com outro veículo e acabou preso

Alfredo Neto

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina na BR-262, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade. Foto: Divulgação/PRF.
De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina na BR-262, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade. Foto: Divulgação/PRF.


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 318 quilos de maconha e prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, nesta terça-feira (28), em Água Clara. O suspeito transportava a droga em um Fiat Argo furtado em São Paulo.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina na BR-262, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, entrando no perímetro urbano do município. Após acompanhamento tático, o condutor colidiu com um carro estacionado e tentou escapar a pé, sendo rapidamente alcançado e detido.

Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando 318 quilos do entorpecente. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o motorista possuía um mandado de prisão em aberto e que o automóvel havia sido furtado em outubro de 2024, no estado de São Paulo.

Notícias Relacionadas

O homem disse aos policiais que havia recebido a droga em Campo Grande e que pretendia levá-la até a divisa com São Paulo. Ele foi encaminhado à Polícia Judiciária de Água Clara, juntamente com o veículo e o entorpecente, para as providências cabíveis.

A apreensão reforça o trabalho da PRF no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul — um dos principais corredores do narcotráfico do país.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos