PRF de Três Lagoas apreende 318 quilos de maconha e prende foragido com carro furtado



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 318 quilos de maconha e prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, nesta terça-feira (28), em Água Clara. O suspeito transportava a droga em um Fiat Argo furtado em São Paulo.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina na BR-262, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, entrando no perímetro urbano do município. Após acompanhamento tático, o condutor colidiu com um carro estacionado e tentou escapar a pé, sendo rapidamente alcançado e detido.

Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando 318 quilos do entorpecente. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o motorista possuía um mandado de prisão em aberto e que o automóvel havia sido furtado em outubro de 2024, no estado de São Paulo.