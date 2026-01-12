PRF apreende 59 kg de cabelos humanos na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 59 quilos de cabelos humanos, neste domingo (11), em Água Clara.
Durante fiscalizações na BR-262, os policiais abordaram uma van transportando mercadorias. O condutor demonstrou nervosismo durante a abordagem, levantando suspeitas da equipe.
Após uma vistoria, foi encontrada grande quantidade de cabelos humanos sem documentação fiscal ou de origem. O motorista disse que entregaria a mercadoria até Três Lagoas.
Os cabelos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.
*Informações da Polícia Rodoviária Federal.