PRF apreende 59 kg de cabelos humanos na BR-262

Redação RCN67

Após uma vistoria, foi encontrada grande quantidade de cabelos humanos sem documentação fiscal ou de origem. Foto: Divulgação/PRF.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 59 quilos de cabelos humanos, neste domingo (11), em Água Clara. 

Durante fiscalizações na BR-262, os policiais abordaram uma van transportando mercadorias. O condutor demonstrou nervosismo durante a abordagem, levantando suspeitas da equipe. 

Após uma vistoria, foi encontrada grande quantidade de cabelos humanos sem documentação fiscal ou de origem. O motorista disse que entregaria a mercadoria até Três Lagoas. 

Os cabelos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

*Informações da Polícia Rodoviária Federal.

