PRF de Três Lagoas apreende 95 kg de maconha durante fiscalização na BR-158

Durante uma ação de fiscalização, na BR-158, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Três Lagoas apreendeu 95 quilos de maconha. O fato ocorreu na madrugada de sexta-feira (2) e a droga era transportada em um carro modelo VW/Gol.

Os agentes federais abordaram o veículo após notarem o nervosismo do motorista e do passageiro. Eles afirmaram que estavam retornando do município de Nova Andradina (MS). A atitude levantou suspeitas, motivando uma vistoria mais detalhada no automóvel.