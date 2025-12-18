Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Flagrante

PRF apreende carga de medicamentos em Água Clara

No interior do veículo, os policiais encontraram 397 medicamentos, entre ampolas, frascos e caixas

Pedro Tergolino

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas, onde o caso será investigado. Foto: Divulgação/PRF.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de medicamentos em Água Clara. A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-262, quando os policiais abordaram um veículo Ford Fiesta, na quarta-feira (17).

Durante a abordagem, a equipe percebeu o nervosismo do condutor, o que levantou suspeita. Questionado sobre a viagem e o que transportava, o motorista confessou que havia ido até Ponta Porã para buscar medicamentos para emagrecimento e que o destino final da carga seria a cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

No interior do veículo, os policiais encontraram 397 medicamentos, entre ampolas, frascos e caixas. Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas, onde o caso será investigado.

*Informações da Polícia Rodoviária Federal.

