PRF apreende carga de medicamentos em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de medicamentos em Água Clara. A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-262, quando os policiais abordaram um veículo Ford Fiesta, na quarta-feira (17).

Durante a abordagem, a equipe percebeu o nervosismo do condutor, o que levantou suspeita. Questionado sobre a viagem e o que transportava, o motorista confessou que havia ido até Ponta Porã para buscar medicamentos para emagrecimento e que o destino final da carga seria a cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.