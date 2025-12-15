PRF apreende carga de medicamentos na BR-262, em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste sábado (13), uma carga de medicamentos durante fiscalização de rotina na BR-262, no município de Água Clara.

Os policiais abordaram um caminhão conduzido por um motorista de nacionalidade paraguaia, que demonstrou nervosismo durante a fiscalização. Diante da atitude suspeita, foi realizada uma vistoria no veículo, quando foram encontradas 48 ampolas do medicamento Tizerpartida e cinco unidades do medicamento Landerlan.

Questionado, o condutor informou que a carga de Tizerpartida seria entregue a uma terceira pessoa na cidade de Uberlândia (MG). Já o medicamento Landerlan, segundo ele, seria para uso próprio.