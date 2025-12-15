PRF apreende carga de medicamentos na BR-262, em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste sábado (13), uma carga de medicamentos durante fiscalização de rotina na BR-262, no município de Água Clara.
Os policiais abordaram um caminhão conduzido por um motorista de nacionalidade paraguaia, que demonstrou nervosismo durante a fiscalização. Diante da atitude suspeita, foi realizada uma vistoria no veículo, quando foram encontradas 48 ampolas do medicamento Tizerpartida e cinco unidades do medicamento Landerlan.
Questionado, o condutor informou que a carga de Tizerpartida seria entregue a uma terceira pessoa na cidade de Uberlândia (MG). Já o medicamento Landerlan, segundo ele, seria para uso próprio.
Diante da irregularidade, os medicamentos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal. O motorista foi liberado após o registro do boletim de ocorrência.
Tizerpartida e Landerlan são medicamentos utilizados principalmente para fins hormonais e de ganho de massa muscular, sendo comumente associados ao uso de substâncias anabolizantes. Esses produtos exigem prescrição médica e controle rigoroso, pois podem causar sérios riscos à saúde, como problemas cardiovasculares, hormonais e hepáticos.
No Brasil, a importação, transporte, comercialização ou uso desses medicamentos sem autorização legal é proibida pela Lei nº 6.360/1976 e pela Portaria nº 344/1998 da Anvisa, que regulamenta substâncias sujeitas a controle especial. O descumprimento pode configurar crime contra a saúde pública, além de infrações administrativas.