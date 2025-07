PRF apreende carga milionária de droga em caminhão

Uma ação de fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 1.463 quilos de maconha, na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara, nesta semana. A droga estava escondida em meio a uma carga de carcaças de pneus que seriam destinadas à reciclagem. A apreensão é considerada milionária pelos agentes federais.

De acordo com informações da PRF, a abordagem aconteceu em frente à unidade operacional da corporação, quando os agentes pararam um caminhão Volvo, com placas do Paraná, que tracionava uma carreta baú. No veículo estavam dois homens: o motorista e um passageiro, que alegaram ter carregado a carreta em Campo Grande (MS) com destino à cidade de Araçatuba, no interior paulista.

VISTORIA

Durante a fiscalização da carga, os policiais perceberam indícios de irregularidade e decidiram fazer uma inspeção mais minuciosa. Foi então que localizaram diversos fardos escondidos entre os pneus, contendo os tabletes de maconha. Após a pesagem, a droga totalizou mais de 1,4 tonelada, o que configura tráfico interestadual de entorpecentes.