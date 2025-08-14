Veículos de Comunicação
TRÁFICO

PRF apreende mais de 45 kg de drogas escondidas em pneus de caminhão em Três Lagoas

PRF apreende cocaína em carreta e pai e filho vão parar na delegacia

Alfredo Neto

Motorista da carreta confessou saber do entorpecente e o filho que era passageiro negou envolvimento no esquema criminoso. Foto: Divulgação/PRF.
Motorista da carreta confessou saber do entorpecente e o filho que era passageiro negou envolvimento no esquema criminoso. Foto: Divulgação/PRF.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 35 quilos de cocaína e 12 quilos de maconha na tarde desta quarta-feira (13), durante uma fiscalização de rotina na BR-262, em Três Lagoas.

Os entorpecentes estavam escondidos dentro de pneus estepes transportados em um caminhão Scania/T113, abordado pelos policiais. O motorista viajava com o filho como passageiro.

Durante a vistoria, os agentes perceberam que os pneus estavam soltos das rodas, o que despertou suspeita. Ao abrirem os pneus, encontraram diversos tabletes das drogas.

O condutor do veículo admitiu ter recebido os pneus em Corumbá e que os entregaria em Bauru (SP). Já o passageiro, filho do motorista, alegou desconhecer o transporte ilegal.

Diante dos fatos, o caminhoneiro foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas, que dará continuidade às investigações.

