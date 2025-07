PRF apreende quase 1,5 mil kg de maconha em carreta na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.463 quilos de maconha na tarde de terça-feira (22), escondidos em uma carga de carcaças de pneus que eram transportadas em uma carreta na rodovia BR-262, em Água Clara (MS).

Durante uma fiscalização de rotina em frente à base da PRF na cidade de Água Clara, foi abordado um caminhão Volvo, que tracionava uma carreta baú carregada com carcaças de pneus destinadas à reciclagem. No caminhão estavam o motorista e um passageiro, que relataram ter carregado o veículo na capital Campo Grande (MS), com destino à cidade de Araçatuba (SP).