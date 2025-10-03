PRF apreende quase 3 kg de haxixe em ônibus interestadual em Água Clara

Na noite de quinta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,95 kg de haxixe durante uma fiscalização na BR-262, em Água Clara. A droga estava escondida dentro de um travesseiro que pertencia a uma passageira de um ônibus que fazia o itinerário Campo Grande a São Paulo.

Segundo a PRF, a mulher apresentou nervosismo e contradições ao ser entrevistada, o que motivou a vistoria em seus pertences. No interior do travesseiro, os policiais localizaram seis volumes de uma substância viscosa e escura, com odor característico de maconha, confirmada como haxixe.