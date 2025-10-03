Veículos de Comunicação
TRÁFICO

PRF apreende quase 3 kg de haxixe em ônibus interestadual em Água Clara

Droga estava escondida em travesseiro e foi descoberta durante fiscalização de rotina da PRF

Alfredo Neto


Suspeita disse que pegou a droga em Ariquemes MT e levaria o entorpecente para capital paulista onde receberia pelo trabalho de "mula do crime". Foto: Divulgação/PRF.

Na noite de quinta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,95 kg de haxixe durante uma fiscalização na BR-262, em Água Clara. A droga estava escondida dentro de um travesseiro que pertencia a uma passageira de um ônibus que fazia o itinerário Campo Grande a São Paulo.

Segundo a PRF, a mulher apresentou nervosismo e contradições ao ser entrevistada, o que motivou a vistoria em seus pertences. No interior do travesseiro, os policiais localizaram seis volumes de uma substância viscosa e escura, com odor característico de maconha, confirmada como haxixe.

A passageira confessou que havia embarcado em Ariquemes (RO) e transportava o entorpecente até São Paulo (SP), onde receberia pagamento pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

