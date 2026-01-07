PRF apreende reboque adulterado na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um reboque adulterado, nesta quarta-feira (7), em Água Clara (MS).
Durante fiscalização na BR-262, os policiais abordaram um caminhão atrelado a um reboque. Em vistoria, a equipe descobriu que os sinais de identificação do reboque estavam adulterados.
Após identificação, foi constatado que o reboque possuía restrição judicial de circulação e o licenciamento estava vencido desde 2022.
O motorista declarou que o veículo pertencia a uma empresa em que ele trabalhava e não sabia sobre as adulterações. Ele foi encaminhado como testemunha para a Delegacia da Polícia Civil em Água Clara, juntamente com os veículos.