PRF apreende reboque adulterado na BR-262

Durante fiscalização na BR-262, os policiais abordaram um caminhão atrelado a um reboque. Em vistoria, a equipe descobriu que os sinais de identificação do reboque estavam adulterados.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas pela internet

Abertas inscrições para o Programa Escola de Motoristas em Três Lagoas

Criança foi localizada na rua Maria Guilhermina Esteves, após sair sozinha da residência onde mora com os pais

Conselho Tutelar devolve para a mãe a bebê encontrada andando sozinha no bairro Vila Zuque

Após identificação, foi constatado que o reboque possuía restrição judicial de circulação e o licenciamento estava vencido desde 2022.

O motorista declarou que o veículo pertencia a uma empresa em que ele trabalhava e não sabia sobre as adulterações. Ele foi encaminhado como testemunha para a Delegacia da Polícia Civil em Água Clara, juntamente com os veículos.