PRF autuou 588 motoristas por uso incorreto de antenas de internet em MS no primeiro semestre de 2025

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 588 autuações em Mato Grosso do Sul, entre janeiro e julho deste ano, contra motoristas que utilizavam antenas de internet de forma irregular nos veículos. O equipamento, que normalmente é instalado para reforçar o sinal de internet móvel, pode gerar multas e até retenção do carro se não estiver de acordo com as normas.

Segundo o policial rodoviário federal Fábio Sodré, a infração mais comum é a instalação de antenas que ultrapassam a altura permitida ou que oferecem risco à segurança.

“Muitas pessoas acreditam que podem colocar qualquer tipo de antena no veículo, mas existem regras. O equipamento não pode comprometer a segurança, nem exceder dimensões. Em caso de fiscalização, se for detectada irregularidade, o motorista é multado e o carro pode ser retido até a regularização”, explicou Sodré.

O uso das antenas, muito comum em regiões afastadas, divide opiniões. O empresário Djalma Ferreira Costa, que atua no setor de perfuração de poços artesianos, diz que utiliza o equipamento para garantir comunicação durante o trabalho em áreas rurais.