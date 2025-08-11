Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Multa

PRF autuou 588 motoristas por uso incorreto de antenas de internet em MS no primeiro semestre de 2025

Além das autuações, a PRF realiza ações educativas para conscientizar motoristas sobre os riscos

Pedro Tergolino

O equipamento, que normalmente é instalado para reforçar o sinal de internet móvel, pode gerar multas e até retenção do carro se não estiver de acordo com as normas. Foto: Reprodução/TVC HD.
O equipamento, que normalmente é instalado para reforçar o sinal de internet móvel, pode gerar multas e até retenção do carro se não estiver de acordo com as normas. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 588 autuações em Mato Grosso do Sul, entre janeiro e julho deste ano, contra motoristas que utilizavam antenas de internet de forma irregular nos veículos. O equipamento, que normalmente é instalado para reforçar o sinal de internet móvel, pode gerar multas e até retenção do carro se não estiver de acordo com as normas.

Segundo o policial rodoviário federal Fábio Sodré, a infração mais comum é a instalação de antenas que ultrapassam a altura permitida ou que oferecem risco à segurança.

“Muitas pessoas acreditam que podem colocar qualquer tipo de antena no veículo, mas existem regras. O equipamento não pode comprometer a segurança, nem exceder dimensões. Em caso de fiscalização, se for detectada irregularidade, o motorista é multado e o carro pode ser retido até a regularização”, explicou Sodré.

O uso das antenas, muito comum em regiões afastadas, divide opiniões. O empresário Djalma Ferreira Costa, que atua no setor de perfuração de poços artesianos, diz que utiliza o equipamento para garantir comunicação durante o trabalho em áreas rurais.

“Nós trabalhamos em locais onde o sinal de celular é praticamente inexistente. A antena nos ajuda a manter contato com a equipe e com os clientes. No entanto, é preciso que o uso seja consciente e dentro da lei”, afirmou Costa.

Sodré reforça que a PRF não é contra a utilização das antenas, mas exige que estejam adequadas às normas de trânsito.

“Não é proibido ter antena, mas sim instalar de forma irregular. O motorista precisa procurar empresas especializadas para garantir que o equipamento esteja dentro dos padrões técnicos exigidos pelo Contran”, alertou.

Além das autuações, a PRF realiza ações educativas para conscientizar motoristas sobre os riscos.

“Uma antena mal instalada pode soltar-se durante a viagem, causar acidentes ou danificar outros veículos. A segurança sempre vem em primeiro lugar”, conclui o policial.

