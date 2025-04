PRF de Três Lagoas inicia operação na BR-262 e BR-158 para reduzir índice de acidentes no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a “Operação Semana Santa-Tiradentes 2025”, nesta quinta-feira (17), nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, seguindo até a segunda-feira (21). Em Três Lagoas, as equipes intensificam o monitoramento nas rodovias BR-262 e BR-158. Isso porque com um feriado prolongado maior, o objetivo é reduzir o número de acidentes graves e óbitos. O balanço final da Operação será divulgado na terça-feira (22).

Em todo o estado, será mantido o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

Durante as fiscalizações de alcoolemia, de janeiro a março deste ano, a PRF já aplicou mais de 59 mil testes de alcoolemia, 424 já foram flagrados/autuados por dirigirem sob efeito de álcool.

Restrição de tráfego

Em Mato Grosso do Sul, haverá restrição de trânsito em trechos de pista simples para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos seguintes dias e horários: