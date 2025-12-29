Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

RECEPTAÇÃO

PRF de Três Lagoas recupera veículo furtado com placas falsas na BR-262

'Comprei na internet'; disse suspeito à polícia

Alfredo Neto

PRF recupera em Três Lagoas carro furtado em meados de julho da cidade de Americana SP: Divulgação/PRF
PRF recupera em Três Lagoas carro furtado em meados de julho da cidade de Americana SP: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no domingo (28), um veículo com registro de furto durante fiscalização na BR-262, em Três Lagoas (MS). A abordagem ocorreu enquanto os agentes realizavam ronda de rotina na rodovia.

O veículo, um VW/T-Cross, apresentava placas falsas. Após verificação, os policiais constataram que o automóvel possuía registro de furto em Americana (SP), ocorrido em junho de 2025.

Notícias Relacionadas

O motorista estava acompanhado por uma passageira. Questionado, o condutor informou que teria adquirido o carro após ver um anúncio em um site de vendas na internet.

Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, juntamente com o veículo recuperado, para as providências cabíveis.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos