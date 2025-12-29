PRF de Três Lagoas recupera veículo furtado com placas falsas na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no domingo (28), um veículo com registro de furto durante fiscalização na BR-262, em Três Lagoas (MS). A abordagem ocorreu enquanto os agentes realizavam ronda de rotina na rodovia.
O veículo, um VW/T-Cross, apresentava placas falsas. Após verificação, os policiais constataram que o automóvel possuía registro de furto em Americana (SP), ocorrido em junho de 2025.
O motorista estava acompanhado por uma passageira. Questionado, o condutor informou que teria adquirido o carro após ver um anúncio em um site de vendas na internet.
Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, juntamente com o veículo recuperado, para as providências cabíveis.