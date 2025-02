PRF inicia operação com fiscalização e campanha de conscientização

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, nesta sexta-feira (28), à ‘Operação Carnaval’, intensificando a fiscalização nas rodovias BR-18 e BR-262. A ação contará com blitz, reforço no policiamento e uma campanha de conscientização sobre o uso do Disque 100 para denúncias de assédio e abuso infantil durante o feriado.

De acordo com o inspetor-chefe da PRF em Três Lagoas, José Torres, um dos principais focos será a fiscalização da embriaguez ao volante. “No ano passado, tivemos 20 notificações por recusa ao teste do bafômetro e 12 por constatação de embriaguez. Além disso, estaremos combatendo ultrapassagens perigosas, que são uma das infrações mais comuns e causam acidentes graves”, destacou.

A operação se estenderá até terça-feira de Carnaval. Em 2023, quatro acidentes foram registrados na região de Três Lagoas durante o feriado, e a PRF reforça as orientações para uma viagem segura. “É essencial que os motoristas estejam descansados e façam pausas a cada três horas para evitar o cansaço e garantir uma viagem tranquila”, alertou o inspetor.