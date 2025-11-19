PRF intensifica fiscalização durante feriado prolongado em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, à meia-noite desta quinta-feira (20), à Operação Consciência Negra, reforçando a fiscalização nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado. A ação segue até domingo (23), também à meia-noite.

Com o feriado nacional celebrado em 20 de novembro, a expectativa é de aumento no fluxo de veículos, especialmente na Costa Leste do estado.

De acordo com o chefe da Delegacia da PRF de Três Lagoas, Fabricio Riquete, o órgão terá um aumento de 80% no efetivo nos trechos mais movimentados, especialmente na quinta-feira, início das viagens, e no domingo, dia de retorno.

“O incremento do efetivo é para garantir segurança e reduzir acidentes. São os dias de maior fluxo nas rodovias”, explicou Riquete.

Dados da PRF apontam queda nos acidentes registrados na região em 2025, se comparado ao ano anterior.

De 1º de janeiro a 18 de outubro:

Acidentes totais: 83 (em 2024 foram 129)

Acidentes graves: 36 (em 2024 foram 37)

Feridos: 90 (em 2024 foram 139)

Mortes: 13 (em 2024 foram 15)

Ricchetti explica que a redução está ligada ao menor número de feriados prolongados registrados em 2025.