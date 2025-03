PRF prende homem por estupro de vulnerável

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (13), um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu durante uma operação de fiscalização na BR-262, em Água Clara. O suspeito, que estava conduzindo um caminhão, foi abordado pela PRF, que realizava checagem de documentos e revisão de veículos na rodovia.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o motorista possuía um mandado de prisão expedido no estado de São Paulo, relacionado ao crime de estupro de vulnerável. A prisão foi confirmada após a checagem de dados do condutor, que estava sendo monitorado pelo sistema de segurança da PRF. Em entrevista com os policiais, o homem afirmou desconhecer a existência do mandado de prisão.