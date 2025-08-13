Veículos de Comunicação
TIROCÍNIO

PRF recupera caminhonete furtada em posto de combustíveis na BR-262, em Água Clara

Veiculo furtado no DF estaria em Três Lagoas e seria entregue na capital Morena

Alfredo Neto

Pick-up estava estacionada em um posto e vidro quebrado chamou a atenção dos policiais rodoviários federais: Divulgação/PRF
Pick-up estava estacionada em um posto e vidro quebrado chamou a atenção dos policiais rodoviários federais: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete com registro de furto nesta quarta-feira (13), em Água Clara. O veículo foi localizado durante uma fiscalização de rotina na BR-262.

De acordo com a PRF, os policiais avistaram uma caminhonete MMC/L200 parada em um posto de combustíveis, com um dos vidros quebrados. Ao abordar o condutor, os agentes notaram que o homem estava nervoso e, em um momento de tensão, chegou a quebrar o próprio celular com as mãos.

Durante a vistoria no veículo, os policiais identificaram que as placas eram falsas e que a caminhonete havia sido furtada no dia 3 de agosto de 2025, em Brasília (DF).

O motorista relatou que teria recebido o veículo em Três Lagoas e o levaria até Campo Grande. Ele foi detido e encaminhado, junto com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

