PRF recupera caminhonete furtada em posto de combustíveis na BR-262, em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete com registro de furto nesta quarta-feira (13), em Água Clara. O veículo foi localizado durante uma fiscalização de rotina na BR-262.
De acordo com a PRF, os policiais avistaram uma caminhonete MMC/L200 parada em um posto de combustíveis, com um dos vidros quebrados. Ao abordar o condutor, os agentes notaram que o homem estava nervoso e, em um momento de tensão, chegou a quebrar o próprio celular com as mãos.
Durante a vistoria no veículo, os policiais identificaram que as placas eram falsas e que a caminhonete havia sido furtada no dia 3 de agosto de 2025, em Brasília (DF).
O motorista relatou que teria recebido o veículo em Três Lagoas e o levaria até Campo Grande. Ele foi detido e encaminhado, junto com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.