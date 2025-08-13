PRF recupera caminhonete furtada em posto de combustíveis na BR-262, em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete com registro de furto nesta quarta-feira (13), em Água Clara. O veículo foi localizado durante uma fiscalização de rotina na BR-262.

De acordo com a PRF, os policiais avistaram uma caminhonete MMC/L200 parada em um posto de combustíveis, com um dos vidros quebrados. Ao abordar o condutor, os agentes notaram que o homem estava nervoso e, em um momento de tensão, chegou a quebrar o próprio celular com as mãos.