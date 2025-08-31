Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

CENÁRIO

Primavera deverá ter temperatura acima da média e frente fria em MS

Estação deve registrar calor intenso, quedas bruscas de temperatura e chuvas irregulares, segundo a previsão do Cemtec

Kelly Martins

A primavera de 2025 promete ser atípica em Mato Grosso do Sul, marcada por variações de temperaturas e instabilidade no regime de chuvas. Foto: Divulgação/Agência Brasil.
A primavera de 2025 promete ser atípica em Mato Grosso do Sul, marcada por variações de temperaturas e instabilidade no regime de chuvas. Foto: Divulgação/Agência Brasil.

A primavera de 2025 promete ser atípica em Mato Grosso do Sul, marcada por variações de temperaturas e instabilidade no regime de chuvas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o trimestre que compreende setembro, outubro e novembro deverá apresentar calor acima da média histórica e períodos de frente fria intensa, com os termômetros podendo variar entre 8ºC e 10ºC em algumas regiões do estado.


Na região Leste, especialmente em Três Lagoas, o contraste será ainda mais evidente. O município poderá enfrentar dias de calorão próximo aos 40ºC, seguidos por quedas acentuadas na temperatura, reflexo da chegada de massas de ar frio. A alternância entre extremos deve exigir atenção especial da população, principalmente de pessoas com problemas respiratórios e cardiovasculares, mais suscetíveis a mudanças bruscas de clima.


MÉDIAS HISTÓRICAS
Historicamente, a primavera, que começa no dia 22 de setembro, às 15h19 (horário de Brasília), registra médias de 22ºC a 26ºC, no estado. No entanto, há variações conforme a região: o noroeste costuma apresentar valores mais elevados, entre 26ºC e 28ºC, enquanto o extremo sul mantém temperaturas mais amenas, de 20ºC a 22ºC. Para este ano, a tendência é de que essas médias sejam ultrapassadas, reforçando a previsão de calor mais intenso.

Notícias Relacionadas


CHUVAS IRREGULARES
Outro aspecto que deve chamar a atenção é o comportamento das chuvas. Segundo dados do Cemtec, o volume esperado para o trimestre varia entre 300 e 400 milímetros em grande parte do estado. No entanto, a distribuição deverá ser irregular, o que pode impactar diretamente a agricultura e o abastecimento de água em algumas localidades.
No noroeste, o acumulado previsto é de 200 a 300 milímetros, enquanto o sul pode registrar índices mais elevados, de 400 a 600 milímetros. Essa disparidade evidencia que a primavera será marcada por contrastes não apenas de temperatura, mas também na quantidade de precipitação.


INFLUÊNCIA
O fenômeno climático El Niño Oscilação Sul (ENOS), conhecido por alterar o regime de chuvas em diferentes partes do mundo, terá papel menos decisivo nesta estação. A previsão aponta 57% de chance de condições neutras entre setembro e novembro, o que significa que a atuação do fenômeno será indireta no clima de Mato Grosso do Sul. Para os meteorologistas, isso reforça a ideia de que outros fatores atmosféricos e oceânicos serão determinantes para as variações no período.


A combinação de calor extremo, quedas de temperatura e chuvas mal distribuídas deverá impactar diretamente o cotidiano da população.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos