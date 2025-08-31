Primavera deverá ter temperatura acima da média e frente fria em MS

A primavera de 2025 promete ser atípica em Mato Grosso do Sul, marcada por variações de temperaturas e instabilidade no regime de chuvas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o trimestre que compreende setembro, outubro e novembro deverá apresentar calor acima da média histórica e períodos de frente fria intensa, com os termômetros podendo variar entre 8ºC e 10ºC em algumas regiões do estado.
Na região Leste, especialmente em Três Lagoas, o contraste será ainda mais evidente. O município poderá enfrentar dias de calorão próximo aos 40ºC, seguidos por quedas acentuadas na temperatura, reflexo da chegada de massas de ar frio. A alternância entre extremos deve exigir atenção especial da população, principalmente de pessoas com problemas respiratórios e cardiovasculares, mais suscetíveis a mudanças bruscas de clima.
MÉDIAS HISTÓRICAS
Historicamente, a primavera, que começa no dia 22 de setembro, às 15h19 (horário de Brasília), registra médias de 22ºC a 26ºC, no estado. No entanto, há variações conforme a região: o noroeste costuma apresentar valores mais elevados, entre 26ºC e 28ºC, enquanto o extremo sul mantém temperaturas mais amenas, de 20ºC a 22ºC. Para este ano, a tendência é de que essas médias sejam ultrapassadas, reforçando a previsão de calor mais intenso.
CHUVAS IRREGULARES
Outro aspecto que deve chamar a atenção é o comportamento das chuvas. Segundo dados do Cemtec, o volume esperado para o trimestre varia entre 300 e 400 milímetros em grande parte do estado. No entanto, a distribuição deverá ser irregular, o que pode impactar diretamente a agricultura e o abastecimento de água em algumas localidades.
No noroeste, o acumulado previsto é de 200 a 300 milímetros, enquanto o sul pode registrar índices mais elevados, de 400 a 600 milímetros. Essa disparidade evidencia que a primavera será marcada por contrastes não apenas de temperatura, mas também na quantidade de precipitação.
INFLUÊNCIA
O fenômeno climático El Niño Oscilação Sul (ENOS), conhecido por alterar o regime de chuvas em diferentes partes do mundo, terá papel menos decisivo nesta estação. A previsão aponta 57% de chance de condições neutras entre setembro e novembro, o que significa que a atuação do fenômeno será indireta no clima de Mato Grosso do Sul. Para os meteorologistas, isso reforça a ideia de que outros fatores atmosféricos e oceânicos serão determinantes para as variações no período.
A combinação de calor extremo, quedas de temperatura e chuvas mal distribuídas deverá impactar diretamente o cotidiano da população.