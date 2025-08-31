Primavera deverá ter temperatura acima da média e frente fria em MS

A primavera de 2025 promete ser atípica em Mato Grosso do Sul, marcada por variações de temperaturas e instabilidade no regime de chuvas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o trimestre que compreende setembro, outubro e novembro deverá apresentar calor acima da média histórica e períodos de frente fria intensa, com os termômetros podendo variar entre 8ºC e 10ºC em algumas regiões do estado.



Na região Leste, especialmente em Três Lagoas, o contraste será ainda mais evidente. O município poderá enfrentar dias de calorão próximo aos 40ºC, seguidos por quedas acentuadas na temperatura, reflexo da chegada de massas de ar frio. A alternância entre extremos deve exigir atenção especial da população, principalmente de pessoas com problemas respiratórios e cardiovasculares, mais suscetíveis a mudanças bruscas de clima.



MÉDIAS HISTÓRICAS

Historicamente, a primavera, que começa no dia 22 de setembro, às 15h19 (horário de Brasília), registra médias de 22ºC a 26ºC, no estado. No entanto, há variações conforme a região: o noroeste costuma apresentar valores mais elevados, entre 26ºC e 28ºC, enquanto o extremo sul mantém temperaturas mais amenas, de 20ºC a 22ºC. Para este ano, a tendência é de que essas médias sejam ultrapassadas, reforçando a previsão de calor mais intenso.