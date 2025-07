Primeira Conferência Regional de Políticas para as Mulheres será realizada nesta sexta e terá transporte gratuito

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realiza nesta sexta-feira (25), a 1ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres. O evento será realizado das 7h às 17h, no anfiteatro da UFMS – Campus II, localizado na rua Ranulpho Marques Leal, nº 3884, no Auditório Decir Pedro de Oliveira, e contará com transporte público gratuito.

Para facilitar o acesso ao local, a administração municipal disponibilizará transporte gratuito para as mulheres nos seguintes horários: das 6h às 8h e das 17h às 18h. Para utilizar o benefício, basta informar ao motorista que está indo para a conferência — ele indicará o ponto de parada correto com destino à UFMS.

Aberta ao público, a conferência reunirá representantes do bolsão, sociedade civil, movimentos sociais e especialistas para discutir ações que promovam a equidade de gênero. Com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”, o evento tem como objetivo incentivar a participação feminina em espaços de decisão e fortalecer os direitos das mulheres nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança e combate à violência.